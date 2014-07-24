TABLE-Global One Real Estate Investment-6 MTH forecast

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Jul 24 Global One Real Estate Investment EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
6 months to 6 months to
Sep 30, 2014 Sep 30, 2014
LATEST PRIOR
FORECAST FORECAST
Revenues 3.96 3.75
Operating 1.62 1.40
Recurring 1.13 916 mln
Net 1.13 916 mln
EPS 5,800 yen 4,700 yen
Div 5,800 yen 5,200 yen
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