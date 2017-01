アジア通貨動向（24日）＝下落、利食い売り優勢

[シンガポール 24日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は総じて下落。最近 の上昇を受けた利食い売りがでた。第2・四半期成長率が弱かったことから利下げ観測が 韓国ウォンも下落した。 大統領選の結果を受けて前日上昇したインドネシアルピアは、国内勢のドル買いや企 業のドル需要が圧迫した。 タイバーツも下落したが、メイバンクの外為調査担当者は「今週はタイへの国外から の資金流入が強まっている」と述べた。軍政による比較的安定した情勢が続いており、イ ンフラ支出が拡大しているとの期待があるという。 *0900GMT(日本時間午後6時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.53 101.48 -0.05 Sing dlr 1.2378 1.2368 -0.08 Taiwan dlr 30.042 30.035 -0.02 Korean won 1028.45 1023.70 -0.46 Baht 31.82 31.78 -0.13 Peso 43.30 43.24 -0.14 Rupiah 11565.00 11495.00 -0.61 Rupee 60.09 60.09 +0.01 Ringgit 3.1735 3.1675 -0.19 Yuan 6.1949 6.1983 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.53 105.28 +3.69 Sing dlr 1.2378 1.2632 +2.05 Taiwan dlr 30.042 29.950 -0.31 Korean won 1028.45 1055.40 +2.62 Baht 31.82 32.86 +3.27 Peso 43.30 44.40 +2.54 Rupiah 11565.00 12160.00 +5.14 Rupee 60.09 61.80 +2.85 Ringgit 3.1735 3.2755 +3.21 Yuan 6.1949 6.0539 -2.28