米金融・債券市場＝価格下落、新規失業保険申請件数の減少で

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時09分 101*15.00=3.2971% 前営業日終盤 102*02.50=3.2652% 10年債 米東部時間16時09分 99*30.00=2.5070% 前営業日終盤 100*08.50=2.4691% 5年債 米東部時間16時04分 99*20.75=1.6995% 前営業日終盤 99*28.25=1.6497% 2年債 米東部時間16時04分 100*00.50=0.4919% 前営業日終盤 100*01.75=0.4715% 24日の米金融・債券市場では、週間新規失業保険申請件数が約8年ぶりの低水準と なったことを受け、国債価格が下落した。ただ、地政学リスクを反映し安全資産としての 米国債への買いは継続していることから、下落は限定されるとの見方が強い。 労働省が朝方発表した7月19日までの週の新規失業保険申請件数は28万4000 件と、2006年2月以来の低水準となった。これを受け10年債 と30年 債 利回りが上昇した。 ただ、その後に発表された6月の米新築1戸建て住宅販売が前月比8.1%減と、2 013年7月以来の大幅な落ち込みとなったことで、利回りは若干低下した。 ウクライナ、およびイスラム原理主義組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガ ザでの戦闘が続いていることも、米国債利回りの上昇を抑制する要因となっている。 午後の取引で10年債は13/32安、利回りは2.510。一時は2.522%ま で上昇した。30年債は25/32安、利回りは3.298%。一時は3.309%まで 上昇した。 Tボンド先物9月限 は22/32安の137─28/32。 Tノート先物9月限 は12/32安の125─1.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.50)