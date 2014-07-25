ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Monday, 28 July, 2014----------------------------------------------- All Day マレーシ：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 （２９日まで） All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 1500 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） ２８━２９日の間に発表 1500 独：6月小売売上高（連邦統計庁） ２８━３１日の間に発表 2245 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 2245 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 29 July, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0200 米：財務省2年債入札 0830 日本：６月完全失業率（総務省） （予測中央値：３．５％） 0830 日本：６月家計調査（総務省） （予測中央値：‐３．８％） 0830 日本：６月有効求人倍率（厚生労働省） （予測中央値：１．０９倍） 0850 日本：6月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比-０．５％） 1030 日本：石田日銀審議委員講演（山口市） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（８月債）の発行予定額等 （財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果 （財務省） 1400 日本：石田日銀審議委員会見（山口） 1400 日本：鉄連会長会見 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 （財務省） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 July, 2014----------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：6月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比-１．２％） 1000 日本：財務局長会議（金融庁） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） 1800 ユーロ圏：7月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2100 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Thursday, 31 July, 2014----------------------------------------------- Time Unknown フィリピン：金融政策会合 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省7年債入札 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0930 台湾：第2四半期ＧＤＰ改定値 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） 1030 日本：６月毎月勤労統計（厚労省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 （財務省） 1230 日本：ロイター７月国際投資戦略調査 1400 日本：6月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-11.5％） 1545 仏：6月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1655 独：７月雇用統計（連邦雇用庁） 1800 ユーロ圏：７月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：６月失業率（統計局） 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 Friday, 01 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：7月自動車販売 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1000 中国：7月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1030 豪：第2・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） 1045 中国：7月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1230 日本：黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会、ホテルニューオータニ） 1400 日本：内閣府ＥＳＲＩ国際コンファレンス 「日本経済の持続的成長のために」 1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ改定値 2130 米：７月雇用統計（労働省） 2130 米：６月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：7月製造業ＰＭＩ改定値 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 2300 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：６月建設支出（商務省） Sunday, 03 August, 2014----------------------------------------------- 1000 中国：7月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 04 August, 2014----------------------------------------------- 0850 日本：７月マネタリーベース（日銀） 1030 豪：6月小売売上高（連邦統計局） 1500 日本：７月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1800 ユーロ圏：6月生産者物価指数（統計局） Tuesday, 05 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：6月貿易収支（連邦統計局） 1045 中国：7月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1430 インド：中銀金融政策決定会合 1700 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：7月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：6月小売売上高（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2245 米：7月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：6月製造業新規受注（商務省） 2300 米：6月耐久財受注改定値（商務省） Wednesday, 06 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （７日まで） Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1500 独：6月鉱工業受注（経済技術省） 1730 英：6月製造業生産（国立統計局） 1730 英：6月鉱工業生産（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：6月貿易収支（商務省） Thursday, 07 August, 2014----------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目 ） 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1030 豪：7月雇用統計（連邦統計局） 1500 独：6月鉱工業生産（経済技術省） 1545 仏：6月貿易収支（税関） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 08 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：7月景気ウォッチャー調査（内閣府） All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0400 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：７月貸出・預金動向（日銀） 1100 中国：7月貿易統計 1500 独：6月貿易収支（連邦統計庁） 1545 仏：6月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：6月貿易収支（国立統計局） 2130 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） 2300 米：6月卸売在庫（商務省） Saturday, 09 August, 2014----------------------------------------------- 1030 中国：7月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Sunday, 10 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 中国：7月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） 10─15日に発表予定 All Day トルコ：大統領選挙 Monday, 11 August, 2014----------------------------------------------- 0850 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 日本：７月消費動向調査(内閣府） 1500 日本：7月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Tuesday, 12 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省） 1800 独：8月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 13 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省３年債入札 0300 米：7月財政収支（財務省） 0850 日本：４─６月期GDP１次速報（内閣府） 1430 中国：7月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 1500 独：7月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1500 独：7月卸売物価指数（連邦統計庁） 13─18日に発表 1545 仏：7月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：4─6月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：6月鉱工業生産（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：7月小売売上高（商務省） 2300 米：6月企業在庫（商務省） Thursday, 14 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省１０年債入札 0850 日本：6月機械受注（内閣府） 1430 仏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） 1500 独：第2・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 1800 ユーロ圏：7月消費者物価指数改定値（統計局） 2130 米：7月輸出入物価（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 15 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 0200 米：財務省３０年債入札 2130 米：7月卸売物価指数（労働省） 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2200 米：6月対米証券投資（財務省） 2215 米：７月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：７月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブレーナード） "The Current and Future State of Community Banking, Community Bank Supervision/Regulation and the Economy" Tuesday, 19 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） Wednesday, 20 August, 2014----------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0850 日本：７月貿易統計（財務省） Thursday, 21 August, 2014----------------------------------------------- 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0830 日本：8月ロイター短観 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 22 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 0700 日本：8月ロイター企業調査 Monday, 25 August, 2014----------------------------------------------- All Day 英：バンクホリデー 休場 2300 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） Tuesday, 26 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 2130 米：７月耐久財受注（商務省） 2200 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 27 August, 2014----------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 Thursday, 28 August, 2014----------------------------------------------- 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：第２・四半期企業利益速報値（商務省） Friday, 29 August, 2014----------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：７月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） 0830 日本：８月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） 0830 日本：７月完全失業率（総務省） 0830 日本：７月家計調査（総務省） 0830 日本：７月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：7月商業販売統計（経産省） 0850 日本：7月鉱工業生産速報（経産省） 1230 日本：８月国際投資戦略調査 1400 日本：7月住宅着工戸数（国交省）

2130 米：７月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値