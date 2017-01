アジア通貨動向（25日）＝小動き、ルピアやバーツが小幅安

[シンガポール 25日 ロイター] - アジア通貨は総じて横ばいから小幅安。月 末のドル買いでインドネシアルピアがやや下落している。 トムソン・ロイターのデータによると、ルピア は0.2%安の1ドル=1万 1590ルピア。23日は大統領選でジャカルタ特別州知事のジョコ・ウィドド氏が当選 したことを受けて、2カ月ぶり高値の1万1475ルピアをつけていた。週間では0.2 %高。 タイバーツ は0.1%安の1ドル=31.86バーツ。今週8カ月ぶりの高 値となる31.75バーツをつけており、上げ一服となっている。 バーツは政局不安の後退を背景に、6月初旬の安値から約3.5%値上がりしている 。 フィリピンペソ は0.1%安の1ドル=43.35ペソ。前日つけた8カ 月ぶり高値の43.19ペソから下落した。 マレーシアリンギ は0.1%安。クアラルンプールのトレーダーは、米新規 失業保険申請件数が約8年半ぶりの低水準となったことが、ドルの支援材料になっている と指摘した。 *0339GMT(日本時間午後12時39分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.76 101.81 +0.05 Sing dlr 1.2408 1.2413 +0.04 Taiwan dlr 29.979 30.052 +0.24 Korean won 1028.90 1028.60 -0.03 Baht 31.86 31.84 -0.08 Peso 43.35 43.30 -0.12 Rupiah 11590.00 11565.00 -0.22 Rupee 60.14 60.10 -0.06 Ringgit 3.1785 3.1745 -0.13 Yuan 6.1966 6.1949 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.76 105.28 +3.45 Sing dlr 1.2408 1.2632 +1.81 Taiwan dlr 29.979 29.950 -0.10 Korean won 1028.90 1055.40 +2.58 Baht 31.86 32.86 +3.14 Peso 43.35 44.40 +2.41 Rupiah 11590.00 12160.00 +4.92 Rupee 60.14 61.80 +2.77 Ringgit 3.1785 3.2755 +3.05 Yuan 6.1966 6.0539 -2.30