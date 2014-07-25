〔表〕6月の米住宅着工許可件数・改定値＝商務省

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［２５日 ロイター］ - 米商務省が発表した６月の米住宅着工許可件数（季節調整 後、年率ベース）改定値は以下の通り。 （単位：前月比％） June (Prev) May (Prev) June'14/13 (Prev) 住宅着工許可 -3.2 -4.2 -5.1 -5.1 3.7 2.7 （単位：１０００戸） June (Prev) May (Prev) June'13 (Prev) 住宅着工許可件数 973 963 1,005 1,005 938 938 June (Prev) May (Prev) June'13 (Prev) １戸建て住宅 634 631 615 615 627 627 集合住宅 339 332 390 390 311 311
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