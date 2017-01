米金融・債券市場＝長期債中心に上昇、ＦＯＭＣ控えポジション調整

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*18.50=3.2393% 前営業日終盤 101*17.50=3.2930% 10年債 米東部時間16時57分 100*09.00=2.4673% 前営業日終盤 99*31.50=2.5016% 5年債 米東部時間17時05分 99*24.25=1.6764% 前営業日終盤 99*21.50=1.6945% 2年債 米東部時間17時05分 100*00.50=0.4918% 前営業日終盤 100*00.50=0.4919% 25日の米金融・債券市場では長期債を中心に国債価格が上昇した。米連邦公開市場 委員会(FOMC)を来週に控えポジション調整の動きが出るなか、株価下落を受け株式 市場から債券市場に資金がシフトした。 月末特有の買いのほか、6月の耐久財受注統計の内容が一部軟調だったことを受けた 買いも入り、特に30年債価格が急上昇。終盤の取引で、30年債 は1─1 /32高、利回りは3.235%となった。同利回りはオーバーナイトの取引で3.30 4%まで上昇していた。 10年債 は11/32高、利回りは2.469%。耐久財受注統計発表 前は2.503%で推移していた。 6月の耐久財受注は前月比0.7%増と、予想の0.5%増を上回ったものの、一部 市場関係者は航空会社などに関わる部分がぜい弱だったことに注目。米経済に対する楽観 的な見方が揺らぎ、国債価格は上昇した。 TD証券のストラテジスト、ミラン・ムルレーン氏は、「今回の統計の基調は思わし くなかった」とし、経済活動に対する大きな貢献は望めないことが示唆されたとしている 。 来週は29─30日のFOMCのほか、30日に第2・四半期の米国内総生産(GD P)速報値、8月1日に7月の米雇用統計が発表されるなど、重要なイベントが目白押し 。一連の国債入札も実施される。 アクション・エコノミクスのマネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は、「来 週は2年債、5年債、7年債入札が実施されるほか、FOMCも開催される。FOMCで は政策変更は予想されていないが、緩和規模縮小のペースは拡大されると誰もが考えてい る」とし、このために短期債を中心に先が見えない取引となっているとの見方を示した。 Tボンド先物9月限 は25/32高の138─21/32。 Tノート先物9月限 は8.5/32高の125─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)