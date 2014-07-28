UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

(イベントを追加しました。) ［東京 ２８日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２８日―８月１日の海外経済指標】 ２８日（月） 1345 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 61.0 （６月改定） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 59.8 61.0 （６月改定） 1400 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 103.9 （前月比、％） 0.5 6.1 ２９日（火） 0600 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.3 0.2 （季調前前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） 10.0 10.8 1400 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 85.3 85.2 ３０日（水） 0900 ユーロ圏：7月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.20 0.22 （景況感指数） 101.8 102.0 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1200 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 0.8 1.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.4 （前年比、％） 0.8 1.0 （６月改定値） 1215 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 230 281 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） （前期比年率、％） 3.0 -2.9 デフレーター 1.8 1.3 （Ｑ１確報） ３１日（木） 0030 台湾：第2四半期ＧＤＰ改定値 0600 独：6月小売売上高（連邦統計庁） 0645 仏：6月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 1.0 0755 独：７月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -5 9 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0900 ユーロ圏：７月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.5 0.5 0900 ユーロ圏：６月失業率（統計局） （％） 11.6 11.6 1130 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 31.434 1230 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） （前期比、％） 0.5 0.3 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／26までの週、1000件） 300 284 1345 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 63.0 62.6 ８月１日（金） 米：7月自動車販売 0100 中国：7月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 51.0 0130 豪：第2・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.5 0145 中国：7月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 51.9 51.9 （速報値） 1230 米：７月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 235 288 （民間部門雇用者数増減、1000人） 230 262 （失業率、％） 6.1 6.1 1230 米：６月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 1345 米：7月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 56.3 （速報値） 1355 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 81.8 81.3 （速報値） 1400 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 56.0 55.3 1400 米：６月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２８日―８月１日の海外行事予定】 ２８日（月） All Day マレーシ：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 （２９日まで） All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・アプサの祝日 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 米：財務省2年債入札 ２９日（火） Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014----------------- Merck & Co., Inc. Q2 2014----------------- Pfizer Q2 2014----------------- UBS 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省5年債入札 ３０日（水） Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 BARCLAYS PLC H1 AIRBUS GROUP NV Q2 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省7年債入札 1800 米：連邦公開市場委員会（声明発表） ３１日（木） Time Unknown フィリピン：金融政策会合 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014----------------- Exxon Mobil LLOYDS BANKING GROUP PLC H1 BNP PARIBAS Q2 SIEMENS AG Q3 VOLKSWAGEN AG Q2 サムスン電子 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ８月１日（金） Time Unknown 米：7月自動車販売 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014----------------- Chevron Q4 2014----------------- The Procter & Gamble Company ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC H1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━