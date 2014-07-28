29日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議はとりやめ 0830 ６月完全失業率（総務省）（予測中央値：３．５％） 0830 ６月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比─３．８％） 0830 ６月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：１．０９倍） 0850 ６月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比-0.5％） 1000 全国財務局長会議 1030 石田日銀審議委員講演（山口） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1400 石田日銀審議委員会見（山口） 1400 鉄連会長会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●主な決算 日本航空、日立建機、大和証券Ｇ、マクドナルド、ホンダ、野村、花王、オムロン、東京 エレク ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Monday, 28 July, 2014 マレーシア：ハリラヤプアサ （２９日まで） シンガポール：ハリラヤプアサ 1345 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 米：財務省2年債入札 Tuesday, 29 July, 2014 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 海外主要企業決算発表予定 - Q2 2014 Merck & Co., Inc. Q2 2014 Pfizer Q2 2014 UBS H1 RENAULT SA Q2 UBS AG Q2 BP 0600 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省5年債入札 時間はＧＭＴ Monday, 28 July, 2014 マレーシア：ハリラヤプアサ （２９日まで） シンガポール：ハリラヤプアサ 1345 米：7月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：６月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 米：財務省2年債入札 Tuesday, 29 July, 2014 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 海外主要企業決算発表予定 - Q2 2014 Merck & Co., Inc. Q2 2014 Pfizer Q2 2014 UBS H1 RENAULT SA Q2 UBS AG Q2 BP Q2 2014 Twitter Inc TWTR 0600 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省5年債入札