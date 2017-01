アジア通貨動向（28日）＝大半が小幅上昇、ウォンは下落

[ソウル 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では、堅調な企業決算を 受けて中国株が急伸したことを背景に、大半が小幅上昇。ただ、韓国ウォンは韓国銀行( 中央銀行)が近く利下げに踏み切るとの観測を受けて下落した。 台湾ドルが上昇をけん引し、0525GMT(日本時間午後2時25分)時点で米ド ルに対して0.2%上昇した。 ウォンは0.05%安。崔ギョン煥(チェ・ギョンファン)企画財政相が景気刺激策 の必要性を強調したことを受け、中銀の利下げ観測が強まったことが背景。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.81 101.82 +0.01 Sing dlr 1.2419 1.2422 +0.02 Taiwan dlr 29.969 30.035 +0.22 Korean won 1026.40 1025.90 -0.05 Baht 31.81 31.82 +0.05 Peso 43.31 43.28 -0.07 Rupiah 11575.00 11575.00 +0.00 Rupee 60.09 60.10 +0.02 Ringgit 3.1730 3.1745 +0.05 Yuan 6.1868 6.1915 +0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.81 105.28 +3.40 Sing dlr 1.2419 1.2632 +1.72 Taiwan dlr 29.969 29.950 -0.06 Korean won 1026.40 1055.40 +2.83 Baht 31.81 32.86 +3.32 Peso 43.31 44.40 +2.51 Rupiah 11575.00 12160.00 +5.05 Rupee 60.09 61.80 +2.85 Ringgit 3.1730 3.2755 +3.23 Yuan 6.1868 6.0539 -2.15