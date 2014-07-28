中国・香港株式市場・大引け＝中国続伸、銀行株が高い

［香港 ２８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2177.948 51.334高 1801.8億元（上海Ａ株） 高値 2181.496 安値 2135.249 前場終値 2170.688 44.074高 1112.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2135.249 8.635高 前営業日終値 2126.614 21.552高 1112.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 24437.54 221.53高 455.2億香港ドル 寄り付き 24249.27 33.26高 前営業日終値 24216.01 74.51高 767.3億香港ドル 中国株式市場は続伸し、１２月以来の高値で引けた。中国第５位銀行の交通銀行<601 328.SS> が民間からの出資を拡大する計画だとするロイターの報道が材料となり 、銀行株が買われた。 上海総合指数 は５１．３３４ポイント（２．４１％）高の２１７７．９４８ で終了。大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は６３．４４３ポ イント（２．８１％）高の２３２３．８９７で引けた。 交通銀行は９．９％上昇し、２０１３年９月以来の上昇率を記録した。 国有４大銀行も２─３．５％上昇。中堅銀行の一部は５％超上昇した。