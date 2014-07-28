〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.030％、6カ月物は 0.055％＝財務省

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［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.030％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.030％ 落札価格 99.992417 最高利回り落札比率 53.20％ カバー（応札倍率） 4.71倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,195,600 応札総額 127,259,695,600 競争入札 25,697,145,000 非競争入札 403,050,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 7月31日 償還日 2014年10月30日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.055％ 平均落札金利 0.050％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.056％ 落札価格 99.972194 最高利回り落札比率 41.35％ カバー（応札倍率） 4.73倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,632,000 応札総額 113,486,132,000 競争入札 22,672,387,000 非競争入札 398,145,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年7月31日 償還日 2015年1月29日
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