UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、イールドカーブはフラット化

(レートを更新しました) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*09.00=3.2547% 前営業日終盤 102*18.50=3.2393% 10年債 米東部時間17時04分 100*03.50=2.4871% 前営業日終盤 100*09.00=2.4673% 5年債 米東部時間17時05分 99*20.00=1.7047% 前営業日終盤 99*24.25=1.6764% 2年債 米東部時間14時53分 99*31.75=0.5041% 前営業日終盤 100*00.50=0.4918% 28日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇。5年債と30年債の利回り格差は 2009年以来の水準に縮小した。 今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)の開催に加え、7月の雇用統計や第2・四 半期の国内総生産(GDP)速報値など重要指標が発表されるほか、一連の国債入札も控 えている。 5年債と30年債の利回り格差 は154ベーシスポイント(bp)に 縮まった。米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2036年から2044年に償還を迎 える国債10億7000万ドルを買い入れた。 CIBC(ニューヨーク)の国債トレーディング部長、トム・トゥッチ氏は「質への 逃避買いが引き続き長期債の下支えとなった」と述べた。 こうしたなか、短・中期債は比較的見劣りする動きとなった。市場では景気回復に伴 い、FRBが来年以降、利上げに踏み切る公算が大きいとみられている。 午後行われた290億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが0.544%と201 1年5月以来約3年ぶりの高水準となった。29日には350億ドルの5年債入札、30 日には290億ドルの7年債入札と150億ドルの2年物変動利付債(FRN)入札が行 われる。 2年債 利回りは0.51%と、前週末の0.49%から上昇。 10年債 は7/32安、利回りは2.49%と前週末の2.47%から 上昇した。 経済指標では、全米リアルター協会(NAR)が発表した6月の中古住宅販売仮契約 指数が前月比1.1%低下と、予想外に落ち込んだ。これを受け、国債利回りは一時的に 低下した。 Tボンド先物9月限 は12/32安の138─09/32。 Tノート先物9月限 は6/32安の125─04/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50