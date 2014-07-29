UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（29日）＝3本、44億3350万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４─０７ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：２９億１１３９万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 世界ハイブリッド証券ファンド２０１４─０７（為替ヘッジあり／限定追加型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：３５０億円 設定額：１億７００４万円 販売会社：北越銀行 、青森銀行 ダブルエンジン １４─０７ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：１３億５２０６万円 販売会社：宮崎銀行 、中銀証券、百五証券、いよぎん証券
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