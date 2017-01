アジア通貨動向（29日）＝大半が上昇、米指標・イベントに警戒も

[シンガポール 29日 ロイター] - アジア通貨市場では域内の株式市場が堅調 となる中、大半の新興国通貨が上昇。一方、週内に米国の指標発表やイベントが相次ぐの を前に、警戒感も高まっている。 台湾ドル が0.3%高の1米ドル=29.941台湾ドルと、今月15日以 来2週間ぶりとなる高値をつけた。株式需要から外国人投資家が買いを入れたほか、輸出 業者が月末決済用に29.950台湾ドル前後で台湾ドルを購入した。 ただ、輸入業者が決済用に米ドル買いを入れたため、台湾ドルの上値は限定的となっ た。 韓国ウォン も上昇。外国人投資家は同国株式市場で11営業日連続の買い 越しとなっている。輸出業者は月末決済用にウォンを買い入れると見込まれていた。 ただ、トレーダーらによると、1ドル=1024ウォン前後で輸入業者がドル買いを 入れたため、上げ幅は縮小した。 アジア株は堅調な中国市場を背景に上昇。サムスン・フューチャーズ(ソウル)のリ サーチ部門責任者Jeong My-young氏は「中国の力強いモメンタムが、アジア通貨を支え続 けている」と述べた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.97 101.86 -0.11 Sing dlr 1.2419 1.2418 -0.01 Taiwan dlr 29.946 30.037 +0.30 Korean won 1024.30 1026.30 +0.20 Baht 31.81 31.80 -0.03 *Peso 43.36 43.36 +0.00 *Rupiah 11575.00 11575.00 +0.00 *Rupee 60.13 60.13 +0.00 *Ringgit 3.1730 3.1745 +0.05 Yuan 6.1816 6.1863 +0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.97 105.28 +3.24 Sing dlr 1.2419 1.2632 +1.72 Taiwan dlr 29.946 29.950 +0.01 Korean won 1024.30 1055.40 +3.04 Baht 31.81 32.86 +3.30 Peso 43.36 44.40 +2.39 Rupiah 11575.00 12160.00 +5.05 Rupee 60.13 61.80 +2.79 Ringgit 3.1730 3.2755 +3.23 Yuan 6.1816 6.0539 -2.07 *インド、インドネシア、マレーシア、フィリピンの金融市場は休場。