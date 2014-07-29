30日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比-1.2％） 0850ごろ 日銀金融政策決定会合議事録（２００４年１─６月分） 1000 財務局長会議 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1100 自動車８社 ６月・上半期の販売実績発表 ●主な決算 三菱電機、ＪＦＥＨＤ、ＮＥＣ、ＫＤＤＩ、カシオ、ＡＮＡ、三菱自動車、富士フイルム 、コニカミノルタ、ＪＴ、関西電力、オリックス、任天堂 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Tuesday, 29 July, 2014 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Merck & Co., Inc. Q2 2014 Pfizer Q2 2014 UBS H1 RENAULT SA Q2 UBS AG Q2 BP Q2 2014 Twitter Inc インド：休場 フィリピン：祝日で休場 0600 独：6月独輸入物価（連邦統計庁） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：5月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省5年債入札 Wednesday, 30 July, 2014 海外主要企業決算発表予定 BARCLAYS PLC H1 AIRBUS GROUP NV Q2 0900 ユーロ圏：7月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1200 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1215 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省7年債入札 1800 米：連邦公開市場委員会（声明発表）