米金融・債券市場＝国債価格上昇、イールドカーブはフラット化継続

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［ニューヨーク ２９日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時38分 102*26.50=3.2264% 前営業日終盤 102*09.00=3.2547% １０年債 米東部時間16時35分 100*10.50=2.4619% 前営業日終盤 100*03.50=2.4871% ５年債 米東部時間16時31分 99*22.25=1.6897% 前営業日終盤 99*20.00=1.7047% ２年債 米東部時間16時37分 99*29.00=0.5472% 前営業日終盤 99*31.75=0.5041% ２９日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。この日行われた５年債入札は底堅い 結果となった。５年債と３０年債の利回り格差は引き続き５年ぶりの水準に縮小した。 Ｔボンド先物９月限 は２１／３２高の１３８─３０／３２。 Ｔノート先物９月限 は８／３２高の１２５─１２／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (-3.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)
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