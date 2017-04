UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、イールドカーブはフラット化継続

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*26.00=3.2272% 前営業日終盤 102*09.00=3.2547% 10年債 米東部時間17時02分 100*10.50=2.4619% 前営業日終盤 100*03.50=2.4871% 5年債 米東部時間17時05分 99*22.25=1.6897% 前営業日終盤 99*20.00=1.7047% 2年債 米東部時間16時41分 99*29.25=0.5432% 前営業日終盤 99*31.75=0.5041% 29日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。この日行われた5年債入札は底堅い 結果となった。5年債と30年債の利回り格差は引き続き5年ぶりの水準に縮小した。 5年債と30年債の利回り格差 は153ベーシスポイント(bp)と 2009年以来の水準に縮小。 30年債 利回りは3.22%と昨年6月以来の低水準となった。 午後行われた350億ドルの5年債入札は、直接入札者の落札比率が5年債入札とし ては2012年12月以降で最高となった。一方、プライマリーディーラー(政府証券公 認ディーラー)の落札比率は5年債入札としては過去最低だった。 翌30日には290億ドルの7年債入札と150億ドルの2年物変動利付債(FRN )入札が行われる。 独、イタリア、スペイン国債利回りがそろって過去最低水準を更新したことも米国債 相場を下支えたという。 Tボンド先物9月限 は21/32高の138─30/32。 Tノート先物9月限 は8/32高の125─12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (-3.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)