〔表〕きょうの投信設定（31日）＝22本

［東京 ３１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 世界優先証券ファンド２０１４０７（限定追加型）ヘッジあり／ヘッジなし 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で８００億円 設定額：── 販売会社：関西アーバン銀行、常陽銀行、寿証券、ＳＢＩ証券 高格付ニュージーランドドル債ファンド ２０１４─０７（早期償還条項付） ＜愛称：ニュージー・トライ ２０１４─０７＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：八十二証券、八十二銀行 世界優先証券ファンド２０１４０７（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君２０１４０７＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：十八銀行 、西京銀行、広島信用金庫 ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０７ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド （毎月分配型）フレックス・コース／（１年決算型）フレックス・コース ピクテ投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：マネックス証券 ＵＳバンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０７ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：北陸銀行、宮崎銀行 日米国債ファンド（限定追加型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：中国銀行 成果リレー（ブラジル国債＆Ｊ─ＲＥＩＴ）２０１４─０７ 大和証券投資信託委託 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：日の出証券 東京海上Ｒｏｇｇｅグローバルハイブリッド証券ファンド２０１４─０７ （為替ヘッジあり）（限定追加型） 東京海上アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１４─０７＜愛称：アメリカン・フロート１４─０７＞ マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回決算型／毎月決算型 アムンディ・ジャパン 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：千葉銀行 アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各５０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各５０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）／（年２回分配型） ＜愛称：スマートスター・プレミアム＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：各１億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行