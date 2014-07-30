Investing |
［東京 ３０日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 102.10 136.95 173.07 Jul30 09:55 BOA 102.10 136.93 Jul30 09:57 BARCLAYS 102.10 136.93 173.02 Jul30 10:00 BBH&CO 102.10 136.94 173.05 Jul30 09:56 BNP PARIBAS 102.10 136.92 173.05 Jul30 10:26 CA-CIB 102.10 136.94 Jul30 09:58 CITIBANK 102.09 136.93 173.04 Jul30 10:01 DEUTSCHE 102.10 136.93 173.03 Jul30 10:12 GOLDMAN JPM CHASE 102.10 136.91 Jul30 09:56 MIZUHO BK 102.10 136.94 173.07 Jul30 10:01 MORGAN ST 102.10 136.93 Jul30 10:05 STANCHART 102.09 136.92 Jul30 00:55 SHINKIN CTRL 102.11 136.91 Jul30 09:55 SHINSEI 102.09 136.92 Jul30 10:01 SMBC 102.09 136.91 Jul30 09:56 SumitoMitsuiTR 102.09 Jul30 10:02 ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
外国為替フォーラム
見えてきたトランプリスク
トランプ政権が税制改革でつまずけば、年内に景気刺激策がまとまらない可能性にも注意が必要になると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文
仏大統領選の最悪シナリオ
金融市場にとって最も危険なフランス大統領候補はルペン氏ではなく、メランション氏だと第一生命経済研究所の田中理氏は分析。 記事の全文