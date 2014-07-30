31日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 鈴木 東証２部から 東証１部指定 小津産業 東証２部から 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ６月毎月勤労統計（厚労省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1030 木内日銀審議委員が神戸で講演 1200 石破自民幹事長講演 1230 ７月国際投資戦略調査 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 ６月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-11.5％） 1400 木内日銀審議委員が神戸で会見 ●主な決算 デンソー、日本郵船、商船三井、三菱地所、第一三共、富士重、新日鉄住金、三菱重工、 ソニー、東芝、日立製作所、ＴＤＫ、京セラ、マツダ、村田製、リコー、富士通、パナソ ニック、東京電力 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Wednesday, 30 July, 2014 0900 ユーロ圏：7月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1200 独：7月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1215 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省7年債入札 1800 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 海外主要企業決算発表予定 BARCLAYS PLC H1 AIRBUS GROUP NV Q2 Thursday, 31 July, 2014 Time Unknown フィリピン：金融政策会合 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省7年債入札 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 0930 台湾：第2四半期ＧＤＰ 1500 独：6月小売売上高（連邦統計庁） 1545 仏：6月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1655 独：７月雇用統計（連邦雇用庁） 1800 ユーロ圏：７月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：６月失業率（統計局） 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Exxon Mobil LLOYDS BANKING GROUP PLC H1 BNP PARIBAS Q2 SIEMENS AG Q3 VOLKSWAGEN AG Q2 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 サムスン電子