中国・香港株式市場・前場＝香港が7営業日続伸、上海は小幅反落

［香港 ３０日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2180.394 2.798安 873.2億元（上海Ａ株） 寄り付き 2178.179 5.013安 前営業日終値 2183.192 5.244高 1590.2億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 24825.69 185.16高 499.2億香港ドル 寄り付き 24704.58 64.05高 前営業日終値 24640.53 211.90高 886.6億香港ドル ３０日前場の香港株式市場は、不動産部門の好調さを背景に７営業日続伸。 中国株式市場は小幅に反落した。 上海総合指数 は２．７９８ポイント（０．１３％）安の２１８０．３９４。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１０．５５９ポイン ト（０．４５％）安の２３２０．８１０。 ハンセン指数 は１８５．１６ポイント（０．７５％）高の２４８２５．６９。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は４２．０９ポイント（０．３８％） 高の１１１６４．３１。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示しま す。