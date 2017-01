アジア通貨動向（30日）＝フィリピンペソが下落、金融引き締め観測で

[シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨市場ではフィリピンペソが下落 。金融政策理事会を翌日に控えた利益確定売りがみられた。また30日発表の米連邦公開 市場委員会(FOMC)声明がよりタカ派的な内容になるかもしれないとの観測か広がり 、アジア新興国通貨に対する下落圧力が強まっている。 フィリピンペソ は一時0.2%安の1ドル=43.46ペソとなり、7月 21日以来の安値を付けた。フィリピン中央銀行は31日の金融政策理事会で、4回連続 で金融引き締めに動くことが予想されているが、トレーダーらは引き締め観測はある程度 織り込み済みと指摘した。 タイバーツ も下落。同国工業省が発表した6月の製造業生産が市場予想を下 回り、タイ経済の低迷が続いていることが浮き彫りとなったことが背景。 韓国ウォン と台湾ドル は、輸出業者による月末決済用の買い入れ などを受けて上昇した。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.08 102.12 +0.04 Sing dlr 1.2421 1.2429 +0.06 Taiwan dlr 29.944 30.005 +0.20 Korean won 1022.50 1024.40 +0.19 Baht 31.85 31.81 -0.13 Peso 43.40 43.36 -0.09 *Rupiah 11575.00 11575.00 +0.00 Rupee 60.17 60.13 -0.07 Ringgit 3.1790 3.1745 -0.14 Yuan 6.1780 6.1815 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.08 105.28 +3.13 Sing dlr 1.2421 1.2632 +1.70 Taiwan dlr 29.944 29.950 +0.02 Korean won 1022.50 1055.40 +3.22 Baht 31.85 32.86 +3.17 Peso 43.40 44.40 +2.29 Rupiah 11575.00 12160.00 +5.05 Rupee 60.17 61.80 +2.71 Ringgit 3.1790 3.2755 +3.04 Yuan 6.1780 6.0539 -2.01 *インドネシアの金融市場は休場。