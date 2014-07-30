米金融・債券市場＝強いＧＤＰで国債利回り上昇、ＦＯＭＣ声明は概ね予想通り

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［ニューヨーク ３０日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時40分 101*08.50=3.3077% 前営業日終盤 102*26.00=3.2272% １０年債 米東部時間15時40分 99*16.50=2.5560% 前営業日終盤 100*10.50=2.4619% ５年債 米東部時間15時40分 99*10.00=1.7693% 前営業日終盤 99*22.25=1.6897% ２年債 米東部時間14時55分 99*28.00=0.5629% 前営業日終盤 99*29.25=0.5432% ３０日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、２年債と３年債の利回りが３年 ぶりの高水準となった。朝方発表された第２・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）は上振れ 、午後公表された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明は新味に欠ける内容となった。 Ｔボンド先物９月限 は１─１４／３２安の１３７─１６／３２。 Ｔノート先物９月限 は２３／３２安の１２４─２１／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.50)
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