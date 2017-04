UPDATE 2-米金融・債券市場＝強いＧＤＰで国債利回り上昇、ＦＯＭＣ声明は概ね予想通り

(レートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*05.00=3.3135% 前営業日終盤 102*26.00=3.2272% 10年債 米東部時間17時05分 99*15.50=2.5596% 前営業日終盤 100*10.50=2.4619% 5年債 米東部時間17時04分 99*09.75=1.7709% 前営業日終盤 99*22.25=1.6897% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.25=0.5590% 前営業日終盤 99*29.25=0.5432% 30日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、2年債と3年債の利回りが3年 ぶりの高水準となった。朝方発表された第2・四半期の米国内総生産(GDP)は上振れ 、午後公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)声明は新味に欠ける内容となった。 第2・四半期の国内総生産(GDP)速報値は、前期比年率で4.0%増と、予想の 3.0%増を上回った。前四半期の減少幅も当初発表より小さく修正され、今年上期に景 気が堅調さを増したとの見方が強まる内容となった。 こうしたなか、FOMCは、債券買い入れ額を予想通り月額100億ドル縮小させた 。インフレの判断を前進させる一方で、労働市場の緩みに懸念が残ると強調。債券買い入 れ終了後も事実上のゼロ金利を相当な期間継続するとし、利上げを急がない姿勢を再確認 した。 今回のFOMC声明では、新たな情報がほとんど盛り込まれなかったものの、市場で は、次回9月16─17日のFOMC声明ではタカ派的なトーンが強まるか、出口戦略に 関する詳細が一段と明らかにされるのではないかとも予想されている。 2年債 利回りは0.58%と2011年5月以来の高水準。3年債US3YT =RR利回りは1.06%と2011年4月以来の高水準。 10年債 利回りは2.57%と7月16月以来の水準に上昇した。 市場では、週末に発表される7月の雇用統計が次の注目点となっている。この日発表 された7月のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用報告によると 、民間部門雇用者数は21万8000人増で、伸びは市場予想の23万人増には届かなか ったが、4カ月連続で節目の20万人増を上回った。 Tボンド先物9月限 は1─14/32安の137─16/32。 Tノート先物9月限 は23/32安の124─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.50)