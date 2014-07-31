＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月３１日―８月７日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ３１日（木） 0600 独：6月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 1.0 -0.6 （前年比、％） N/A 1.9 0645 仏：6月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 1.0 0755 独：７月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -5 9 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0900 ユーロ圏：７月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.5 0.5 0900 ユーロ圏：６月失業率（統計局） （％） 11.6 11.6 1130 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 31.434 1230 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） （前期比、％） 0.5 0.3 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （7／26までの週、1000件） 301 284 1345 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 63.0 62.6 ８月１日（金） 米：7月自動車販売 0100 中国：7月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 51.4 51.0 0130 豪：第2・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.5 0145 中国：7月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 51.9 51.9 （速報値） 1230 米：７月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 233 288 （民間部門雇用者数増減、1000人） 230 262 （失業率、％） 6.1 6.1 1230 米：６月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 1345 米：7月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 56.3 （速報値） 1355 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.0 81.3 （速報値） 1400 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 56.0 55.3 1400 米：６月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.1 ４日（月） 0130 豪：6月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A -0.5 0900 ユーロ圏：6月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.0 ５日（火） 0130 豪：6月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A -1.911 0145 中国：7月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 54.0 （速報値） 0800 ユーロ圏：7月サービスＰＭＩ改定値 （指数） N/A 54.4 （速報値） 0900 ユーロ圏：6月小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.7 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.0 （速報値） 1400 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 56.1 56.0 （景気指数） N/A 57.5 1400 米：6月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 0.5 -0.5 1400 米：6月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.7 （速報値） Wednesday, 06 August, 2014 0600 独：6月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） N/A -1.7 0830 英：6月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A -1.3 （前年比、％） N/A 3.7 0830 英：6月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 2.3 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：6月貿易収支（商務省） （10億ドル） -43.5 -44.4 Thursday, 07 August, 2014 0130 豪：7月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.59 失業率（％） N/A 6.0 0600 独：6月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A -1.8 0645 仏：6月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -4.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （７／２６までの週、１０００件） N/A N/A 1900 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 18.45 19.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 、日本の重要指標の民間エコノミスト予想は を ご覧ください。