アジア通貨動向（31日）＝大半が下落、月間ベースでは上昇

[シンガポール 31日 ロイター] - 31日のアジア新興国通貨市場では大半が 下落。堅調な米国内総生産(GDP)を受けたドル買いが背景。一方月間ベースでみると 、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期をめぐる観測が引き続き交錯する中、アジア 域内通貨に資金が向かったことから、大半が上昇して7月を終える見込み。 タイバーツ は、一時、0.4%安の1ドル=32.02バーツと、対米ドル で今月22日以来の安値を付けた。第2・四半期に景気後退(リセッション)入りとの懸 念が再燃している。 フィリピンペソ は上昇。同国中銀は31日の金融政策理事会で、4回連 続の金融引き締めに動くことが予想されている。 月間ベースでは、アジア新興国通貨の大半は上昇する見通し。インドネシアルピアI DR=IDが主導し、トムソンロイターのデータによると、現時点では対米ドルで2.3%上 昇と、月間ベースで2月以来の上昇となっている。一方、韓国ウォン は、韓国 銀行(中央銀行)が近く利下げに踏み切るとの観測や当局の為替介入への警戒感から、1 .4%の下落となっている。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.77 102.79 +0.01 Sing dlr 1.2456 1.2444 -0.10 Taiwan dlr 29.966 30.010 +0.15 Korean won 1025.90 1024.30 -0.16 Baht 31.99 31.89 -0.31 Peso 43.42 43.42 +0.01 *Rupiah 11575.00 11575.00 +0.00 Rupee 60.23 60.06 -0.28 Ringgit 3.1880 3.1823 -0.18 Yuan 6.1732 6.1717 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.77 105.28 +2.44 Sing dlr 1.2456 1.2632 +1.41 Taiwan dlr 29.966 29.950 -0.05 Korean won 1025.90 1055.40 +2.88 Baht 31.99 32.86 +2.72 Peso 43.42 44.40 +2.26 Rupiah 11575.00 12160.00 +5.05 Rupee 60.23 61.80 +2.61 Ringgit 3.1880 3.2755 +2.74 Yuan 6.1732 6.0539 -1.93 *インドネシアの金融市場は休場。