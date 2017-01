1日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 システム・テクノロジー・アイ が東証2部に マザーズから 日本ケアサプライ が東証2部に マザーズから DNAチップ研究所 が東証2部に マザーズから 日本風力開発 が東証2部に マザーズから 図研エルミック が東証2部に マザーズから リアルビジョン が東証2部に マザーズから ぷらっとホーム が東証2部に マザーズから フォーバルテレコム が東証2部に マザーズから 1000 閣議・閣議後会見 1230 黒田日銀総裁講演(内外情勢調査会) 1400 日内閣府ESRI国際コンファレンス 「日本経済の持続的成長のために」 1500 7月財政資金対民間収支(財務省) 1530 6月末税収実績(財務省) ●主な決算 アステラス、武田、スズキ、シャープ、ローム ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT Thursday, 31 July, 2014 フィリピン:金融政策会合 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Exxon Mobil LLOYDS BANKING GROUP PLC H1 BNP PARIBAS Q2 SIEMENS AG Q3 VOLKSWAGEN AG Q2 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 サムスン電子 Q2 2014 T-Mobile US, Inc. 0030 台湾:第2四半期GDP 0600 独:6月小売売上高(連邦統計庁) 0645 仏:6月消費支出(INSEE) 0755 独:7月雇用統計(連邦雇用庁) 0900 ユーロ圏:7月消費者物価指数速報値(統計局) 0900 ユーロ圏:6月失業率(統計局) 1130 米:7月米企業人員削減数(チャレンジャー社) 1230 米:第2・四半期雇用コスト指数(労働省) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1345 米:7月シカゴ地区購買部協会景気指数 1430 ラガルドIMF専務理事がエネルギー関連調査の講演 study on the economic impact of u nderpriced energy 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 Friday, 01 August, 2014 米:7月自動車販売 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Chevron Q4 2014 The Procter & Gamble Company 0100 中国:7月製造業PMI(国家統計局) 0130 豪:第2・四半期PPI(連邦統計局) 0145 中国:7月製造業PMI改定値(HSBC) 0800 ユーロ圏:7月製造業PMI改定値 1230 米:7月雇用統計(労働省) 1230 米:6月個人所得・消費支出(商務省) 1345 米:7月製造業PMI改定値 1355 米:7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1400 米:7月ISM製造業景気指数(ISM) 1400 米:6月建設支出(商務省)