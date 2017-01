UPDATE 1-フィリピン中銀が3年ぶり利上げ、政策金利3.75％　インフレ圧力で

(内容を追加しました) [マニラ 31日 ロイター] - フィリピン中央銀行は31日、物価上昇圧力に対 応するため、政策金利の翌日物借入金利を3.50%から3.75%に25ベーシスポイ ント(bp)引き上げた。利上げは3年ぶり。 短期特別預金口座(SDA)適用金利は据え置いた。 ロイター調査によると、エコノミスト12人のうち6人が利上げを予想していた。残 り6人は、政策金利は据え置かれるものの、SDA適用金利が引き上げられると予想して いた。 次回の政策決定会合は9月11日に開かれる。 政策金利やSDA適用金利の推移は以下のとおり。 Announcement date Borrowing Lending SDAs rate rate (overnight, in percent) ---------------------------------------------------------- July 2014 3.75 5.75 2.25 June 2014 3.50 5.50 2.25 May 2014 3.50 5.50 2.00 March 2014 3.50 5.50 2.00 Feb 2014 3.50 5.50 2.00 Dec 2013 3.50 5.50 2.00 Oct 2013 3.50 5.50 2.00 Sept 2013 3.50 5.50 2.00 July 2013 3.50 5.50 2.00 June 2013 3.50 5.50 2.00 April 2013 3.50 5.50 2.00 March 2013 3.50 5.50 2.50 January 2013 3.50 5.50 3.00 December 2012 3.50 5.50 - October 2012 3.50 5.50 - September 2012 3.75 5.75 - July 2012 3.75 5.75 - June 2012 4.00 6.00 - April 2012 4.00 6.00 - March 2012 4.00 6.00 - January 2012 4.25 6.25 - December 2011 4.50 6.50 - October 2011 4.50 6.50 - September 2011 4.50 6.50 - July 2011 4.50 6.50 - June 2011 4.50 6.50 - May 2011 4.50 6.50 - March 2011 4.25 6.25 - February 2011 4.0 6.0 - December 2010 4.0 6.0 - November 2010 4.0 6.0 - October 2010 4.0 6.0 - August 2010 4.0 6.0 - July 2010 4.0 6.0 - June 2010 4.0 6.0 - April 2010 4.0 6.0 - March 2010 4.0 6.0 - January 2010 4.0 6.0 - December 2010 4.0 6.0 - November 2009 4.0 6.0 - October 2009 4.0 6.0 - August 2009 4.0 6.0 - July 2009 4.0 6.0 - May 2009 4.25 6.25 - April 2009 4.50 6.5 - March 2009 4.75 6.75 - January 2009 5.0 7.0 - December 2008 5.5 7.5 - November 2008 6.0 8.0 -