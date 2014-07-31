米金融・債券市場＝国債価格が安定推移、月末の調整で

［ニューヨーク ３１日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間17時05分 101*00.00=3.3217% 前営業日終盤 101*05.00=3.3135% １０年債 米東部時間17時05分 99*14.50=2.5633% 前営業日終盤 99*15.50=2.5596% ５年債 米東部時間17時04分 99*11.50=1.7595% 前営業日終盤 99*09.75=1.7709% ２年債 米東部時間17時05分 99*29.75=0.5354% 前営業日終盤 99*28.25=0.5590% ３１日の米金融・債券市場では国債価格がおおむね安定して推移。一時的に売りが先 行したものの、月末の調整で低リスク資産を物色する動きが下支えとなった。 Ｔボンド先物９月限 は３／３２安の１３７─１３／３２。 Ｔノート先物９月限 は１．５０／３２安の１２４─１９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.25)