UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が安定推移、月末の調整で

(内容を追加し、レートを更新しました) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*01.50=3.3192% 前営業日終盤 101*05.00=3.3135% 10年債 米東部時間17時05分 99*15.00=2.5615% 前営業日終盤 99*15.50=2.5596% 5年債 米東部時間17時05分 99*12.00=1.7562% 前営業日終盤 99*09.75=1.7709% 2年債 米東部時間16時43分 99*30.00=0.5315% 前営業日終盤 99*28.25=0.5590% 31日の米金融・債券市場では国債価格がおおむね安定して推移。一時的に売りが先 行したものの、月末の調整で低リスク資産を物色する動きが下支えとなった。 前日の第2・四半期国内総生産(GDP)速報値の上振れに続き、この日は第2・四 半期の雇用コスト指数が前期比0.7%上昇と、2008年第3・四半期以来、約5年半 ぶりの高い伸びを記録、賃金・給与も同時期以来の高い伸びとなり、国債相場は当初、軟 調地合いを引きずる展開となった。 ただその後は、月末の調整に伴い、株を売って債券を買う動きが強まり、国債相場は 安定した。 10年債 はほぼ変わらず。利回りは2.56%。一時2.61%と7月 8日以来の水準に上昇した。 市場では翌日の雇用統計に注目が集まっている。7月の非農業部門の雇用者数は23 万3000人増が見込まれている。 雇用コスト指数の上昇を受け、市場では米連邦準備理事会(FRB)による早期利上 げの観測も一部で広がった。 5年債と30年債の利回り格差 は156ベーシスポイント(bp)と 、前日つけた5年ぶり低水準である149bpから拡大した。 モルガン・スタンレーがまとめたFRBの利上げ開始時期に関する指数は前日、利上 げが1年以内に行われる可能性を示した。 Tボンド先物9月限 は3/32安の137─13/32。 Tノート先物9月限 は1.50/32安の124─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.25)