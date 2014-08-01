ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。

欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。

Friday, 01 August, 2014------------------------------- 1000 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：7月自動車販売 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1000 中国：7月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1030 豪：第2・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） 1045 中国：7月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1230 日本：黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会、ホテルニューオータニ） 1400 日本：内閣府ＥＳＲＩ国際コンファレンス 「日本経済の持続的成長のために」アダム・ポーゼン所長、福田慎一教授、伊藤隆敏享受、岩田一政所長など討論 1500 日本：７月財政資金対民間収支（財務省） 1530 日本：６月末税収実績 1700 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ改定値 2130 米：７月雇用統計（労働省） 2130 米：６月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：7月製造業ＰＭＩ改定値 2255 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 2300 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：６月建設支出（商務省） Saturday, 02 August, 2014------------------------------- 1200 日本：菅官房長官講演 Sunday, 03 August, 2014------------------------------- 1000 中国：7月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 04 August, 2014------------------------------- 0850 日本：７月マネタリーベース（日銀） 1030 豪：6月小売売上高（連邦統計局） 1500 日本：７月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1800 ユーロ圏：6月生産者物価指数（統計局） Tuesday, 05 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：6月貿易収支（連邦統計局） 1030 日本：３０年利付国債(８月債)の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1045 中国：7月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1430 インド：中銀金融政策決定会合 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1700 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：7月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：6月小売売上高（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2245 米：7月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：6月製造業新規受注（商務省） 2300 米：6月耐久財受注改定値（商務省） Wednesday, 06 August, 2014------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （７日まで） Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本：6月景気動向指数 1500 独：6月鉱工業受注（経済技術省） 1730 英：6月製造業生産（国立統計局） 1730 英：6月鉱工業生産（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：6月貿易収支（商務省） Thursday, 07 August, 2014------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 豪：7月雇用統計（連邦統計局） 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：５年利付国債(８月債)の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1500 独：6月鉱工業生産（経済技術省） 1545 仏：6月貿易収支（税関） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 08 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0400 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：７月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(７月中:指定報告機関ベース) 0850 日本：６月経常収支 1100 中国：7月貿易統計 1400 日本：7月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1500 独：6月貿易収支（連邦統計庁） 1545 仏：6月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：6月貿易収支（国立統計局） 2130 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） 2300 米：6月卸売在庫（商務省） Saturday, 09 August, 2014------------------------------- 1030 中国：7月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Sunday, 10 August, 2014------------------------------- Time Unknown 中国：7月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） 10─15日に発表予定 All Day トルコ：大統領選挙 Monday, 11 August, 2014------------------------------- 0850 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 日本：７月消費動向調査(内閣府） 1500 日本：7月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Tuesday, 12 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0000 タイ：祝日で休場 １２日まで 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） 1800 独：8月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 13 August, 2014------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省３年債入札 0300 米：7月財政収支（財務省） 0850 ４─６月期ＧＤＰ１次速報（内閣府） 1430 中国：7月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 1500 独：7月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1500 独：7月卸売物価指数（連邦統計庁） 13─18日に発表 1545 仏：7月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：4─6月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：6月鉱工業生産（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：7月小売売上高（商務省） 2300 米：6月企業在庫（商務省） Thursday, 14 August, 2014------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省１０年債入札 0850 日本：6月機械受注（内閣府） 1100 中国：1─7月対中国海外直接投資 （商務省） 14━19日に発表 1430 仏：第2・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） 1500 独：第2・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 1800 ユーロ圏：7月消費者物価指数改定値（統計局） 2130 米：7月輸出入物価（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 15 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day インド：独立記念日の祝日で休場 All Day 韓国：祝日で休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 0200 米：財務省３０年債入札 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） 2130 米：7月卸売物価指数（労働省） 2130 米：8月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2200 米：6月対米証券投資（財務省） 2215 米：７月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：７月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブレーナード） "The Current and Future State of Community Banking, Community Bank Supervision/Regulation and the Economy" Monday, 18 August, 2014------------------------------- 1030 中国：７月新築住宅価格 1800 ユーロ圏：6月貿易収支（統計局） 2300 米：８月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Tuesday, 19 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1400 日本：6月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1700 ユーロ圏：6月経常収支（ＥＣＢ） 1730 英：7月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：7月生産者物価指数（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：7月消費者物価指数（労働省） 2130 米：7月住宅着工件数（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 20 August, 2014------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0850 日本：７月貿易統計（財務省） 1500 独：7月卸売物価指数（連邦統計庁） 1730 英：8月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 21 August, 2014------------------------------- All Day フィリピン：祝日で休場 0300 米：7月29─30日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0830 日本：8月ロイター短観 1045 中国：8月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1700 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：8月サービス部門ＰＭＩ速報値 1730 英：7月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：8月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：7月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：7月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 22 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 0700 日本：8月ロイター企業調査 Monday, 25 August, 2014------------------------------- All Day 英：バンクホリデー 休場 All Day フィリピン：祝日で休場 2300 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） Tuesday, 26 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 2130 米：７月耐久財受注（商務省） 2200 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 27 August, 2014------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 Thursday, 28 August, 2014------------------------------- 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：第２・四半期企業利益速報値（商務省） Friday, 29 August, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：７月完全失業率（総務省） 0830 日本：７月家計調査（総務省） 0830 日本：７月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：7月商業販売統計経産省） 0850 日本：7月鉱工業生産速報（経産省）） 1230 日本：８月国際投資戦略調査 1400 日本：7月住宅着工戸数（国交省） 2130 米：７月個人所得・消費支出（商務省） 2130 インド：祝日で休場 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 01 September, 2014------------------------------- All Day 米：レーバーデー 休場 Tuesday, 02 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：７月毎月勤労統計（厚労省） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：７月建設支出（商務省） Wednesday, 03 September, 2014------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （４日まで） All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1000 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Thursday, 04 September, 2014------------------------------- Time Unknown ECBが単一監督メカニズム（ＳＳＭ）の対象銀行の最終リスト発表 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0300 米：地区連銀経済報告 1630 スウェーデン：中銀金融政策発表 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2030 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2115 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：7月貿易収支（商務省） 2130 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 2300 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 05 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1400 日本：7月景気動向指数 2130 米：８月雇用統計（労働省） 2300 カナダ：中銀政策金利発表 Monday, 08 September, 2014------------------------------- All Day 中国：中秋節 休場 0850 ４─６月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） Tuesday, 09 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 香港：中秋節振替 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0400 米：7月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：7月第３次産業活動指数（経済産業省） Wednesday, 10 September, 2014------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 Thursday, 11 September, 2014------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省１０年債入札 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 現地時間９月１１日 0850 日本：７─９月法人企業景気予測調査 Friday, 12 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務相会合（香港） 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0200 米：財務省３０年債入札 0300 米：8月財政収支（財務省） 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省） 2130 米：8月輸出入物価（労働省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Monday, 15 September, 2014------------------------------- 2130 米：9月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2200 米：7月対米証券投資（財務省） 2215 米：８月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：８月鉱工業生産（ＦＲＢ） Tuesday, 16 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１７日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 2130 米：8月卸売物価指数（労働省） Wednesday, 17 September, 2014------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 2130 米・第2・四半期経常収支（米商務省） 2130 米：8月消費者物価指数（労働省） Thursday, 18 September, 2014------------------------------- 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0850 日本：８月貿易統計（財務省） 2130 米：8月住宅着工件数（商務省） 2300 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 19 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 2300 米：8月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Saturday, 20 September, 2014------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） All Day ニュージーランド：総選挙 Sunday, 21 September, 2014------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） Monday, 22 September, 2014------------------------------- 2300 米：8月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 23 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 2200 米：7月住宅価格指数（連邦住宅金融局） Wednesday, 24 September, 2014------------------------------- 2300 米：8月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 25 September, 2014------------------------------- 2130 米：9月耐久財受注（商務省） Friday, 26 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第２・四半期企業利益改定値（商務省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 29 September, 2014------------------------------- 2130 米：８月個人所得・消費支出（商務省） Tuesday, 30 September, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：９月国際投資戦略調査 2245 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 01 October, 2014------------------------------- 2115 米：9月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2300 米：9月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：８月建設支出（商務省） Thursday, 02 October, 2014------------------------------- 2030 米：9月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ローマ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ローマ） Friday, 03 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：９月雇用統計（労働省） 2130 米：8月貿易収支（商務省） 2300 米：9月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Monday, 06 October, 2014------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 Tuesday, 07 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 Wednesday, 08 October, 2014------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （９日まで） 0400 米：8月米消費者信用残高（ＦＲＢ） Thursday, 09 October, 2014------------------------------- 0300 米：9月16─17日のＦＯＭＣ議事要旨発表 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） Friday, 10 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン） 0850 日本：8月第３次産業活動指数（経済産業省） 2130 米：9月輸出入物価（労働省） Saturday, 11 October, 2014------------------------------- All Day 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） 0300 米：9月財政収支（財務省） Monday, 13 October, 2014------------------------------- All Day 米：コロンブスデー 債券市場は休場 Tuesday, 14 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Wednesday, 15 October, 2014------------------------------- 2130 米：10月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：9月卸売物価指数（労働省） Thursday, 16 October, 2014------------------------------- 0300 米：地区連銀経済報告 2200 米：8月対米証券投資（財務省） 2215 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 17 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2130 米：9月住宅着工件数（商務省） 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Monday, 20 October, 2014------------------------------- Time Unknown インドネシア：新大統領就任 Tuesday, 21 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2300 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 22 October, 2014------------------------------- 0850 日本：９月貿易統計（財務省） 2130 米：9月消費者物価指数（労働省） 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 Thursday, 23 October, 2014------------------------------- 2200 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 24 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2300 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省） Sunday, 26 October, 2014------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了 Tuesday, 28 October, 2014------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） 1730 スウェーデン：中銀金融政策発表 2130 米：9月耐久財受注（商務省） 2300 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）