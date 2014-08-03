4日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ７月マネタリーベース（日銀） 1500 ７月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） ●主な決算 ＬＩＸＩＬ、楽天 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Friday, 01 August, 2014 米：7月自動車販売 海外主要企業決算発表予定 Q2 2014 Chevron Q4 2014 The Procter & Gamble Company 0100 中国：7月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：第2・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） 0145 中国：7月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：7月製造業ＰＭＩ改定値 1230 米：７月雇用統計（労働省） 1230 米：６月個人所得・消費支出（商務省） 1345 米：7月製造業ＰＭＩ改定値 1355 米：7月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1400 米：7月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：６月建設支出（商務省） Sunday, 03 August, 2014 0100 中国：7月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 04 August, 2014 海外主要企業決算発表予定 - HSBC HOLDINGS PLC H1 American International Group Q2 0130 豪：6月小売売上高（連邦統計局） 0900 ユーロ圏：6月生産者物価指数（統計局） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札