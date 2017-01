アジア通貨動向（1日）＝大半が下落、米雇用統計控え警戒感

[シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア新興国通貨市場では大半が下落 。米雇用統計の発表を控え、警戒感が強まっている。フィリピンペソは5週間ぶりの安値 。同国中央銀行は前日、政策金利の翌日物借入金利を引き上げた。 フィリピンペソ は、国内外の銀行が売りを出し、一時0.7%安の1ドル =43.75ペソと、6月27日以来の安値となった。 フィリピン中銀は7月31日、翌日物借入金利を3.50%から3.75%に25ベ ーシスポイント(bp)引き上げた一方、短期特別預金口座(SDA)適用金利は据え置 いた。一部トレーダーやアナリストはこれに対し、予想よりタカ派的でなかったとの見方 を示した。 韓国ウォン は0.8%安の1ドル=1036.6ウォンと、4月28日以 来の安値を付けた。輸出業者の月末決済が終了したことなどが背景。 ドル は主要通貨バスケットに対して約10カ月ぶり高値水準で推移した。こ の日発表される7月米雇用統計が力強い内容になるとの期待感から、投資家はドルのさら なる上昇を見込んでいる。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.90 102.80 -0.10 Sing dlr 1.2479 1.2478 -0.01 Taiwan dlr 30.015 30.040 +0.08 Korean won 1035.50 1027.90 -0.73 Baht 32.27 32.11 -0.50 Peso 43.69 43.46 -0.52 Rupiah 11775.00 11575.00 -1.70 Rupee 60.86 60.55 -0.51 Ringgit 3.2070 3.1960 -0.34 Yuan 6.1743 6.1747 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.90 105.28 +2.31 Sing dlr 1.2479 1.2632 +1.23 Taiwan dlr 30.015 29.950 -0.22 Korean won 1035.50 1055.40 +1.92 Baht 32.27 32.86 +1.83 Peso 43.69 44.40 +1.63 Rupiah 11775.00 12160.00 +3.27 Rupee 60.86 61.80 +1.54 Ringgit 3.2070 3.2755 +2.14 Yuan 6.1743 6.0539 -1.95