UPDATE 2-米非農業雇用、7月は20.9万人増　失業率6.2％に上昇

* 7月の非農業部門雇用者数は20万9000人増 * 失業率は6.2%で、前月の6.1%から上昇 * 時間当たり賃金が0.01ドル増、平均週間労働時間は横ばい (内容を追加しました) [ワシントン 1日 ロイター] - 米労働省が1日発表した7月の雇用統計は、非 農業部門の雇用者数が20万9000人増と、伸びが市場予想の23万3000人より小 さかった。失業率も6.2%と、前月並みを見込んでいた予想に反して上昇した。 労働市場に幾分緩みがあることを示し、連邦準備理事会(FRB)に当面の間、低金 利政策を維持する余地を与え得る内容となった。 5━6月の雇用者数の伸びは、前回発表分より計1万5000人多かったと修正され た。6月の伸びは29万8000人増となった。労働市場の勢いを示すとの受け止めが出 ている。 アリアンツの首席経済アドバイザー、モハメド・エラリアン氏は「経済が着実に拡大 しつつも、過熱していない「ゴルディロックス」状態にあることを示し、FRBの漸進主 義的な政策アプローチへのコミットメントを支える内容となった」と話した。 伸びは6カ月連続で20万人以上となり、1997年以来の長さとなった。 失業率の上昇について、労働市場参加者が増えたためで、雇用市場への信頼感の表れ との受け止めも出ている。 時間当たり賃金の伸びは0.01ドルと小幅にとどまった。年率で2.0%だった。 雇用の伸びは鈍化したものの、経済が第3・四半期に底堅く成長するという市場の見 方は変わらないとの指摘も聞かれる。 ウェルズ・ファーゴ・プライベート・バンクの世界株・調査戦略部門の責任者、ショ ーン・リンチ氏は「労働市場や景気が改善していることを引き続き示したが、賃金圧力が 高まらず、投資家の新たな懸念の種となっている」と話した。 労働参加率は62.9%と、前月まで3カ月間連続で続いた62.8%から上昇した 。 職探しをあきらめた人や、正規雇用にありつけないパートタイム従業員を含む失業率 は12.2%に小幅上昇した。 長期失業者の割合が高まり、政策当局者らの注意をひくとの見方も出ている。失業期 間も長くなった。 雇用の伸びは幅広い分野に及んだ。製造業は1年連続、建設業も7カ月連続で増加し た。 *米雇用統計に関するグラフィックは下記をご覧ください。 link.reuters.com/nyr52w link.reuters.com/fen98v reut.rs/1xK3PHy reut.rs/1jV0fnp 詳細は以下のとおり。 July June (Prev) May (Prev) 非農業部門雇用者増減 209 298 288 229 224 (単位:1000人) 失業率(%) 6.2 6.1 6.1 6.3 6.3 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.9 41.1 41.1 41.1 41.1 ─残業時間 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 時間当たり賃金(ドル) 24.45 24.44 24.45 24.38 24.39 増減率(%) 0.0 0.2 業態別雇用者数増減(単位:1000人) July June (Prev) May (Prev) 民間部門合計 198 270 262 228 224 財生産 58 38 26 26 22 建設 22 10 6 9 9 製造 28 23 16 15 11 サービス 140 232 236 202 202 卸売 2.7 14.2 15.1 6.0 9.0 小売 26.7 41.2 40.2 12.0 10.5 輸送・保管 7.9 14.8 16.6 16.6 18.8 情報 2 10 9 -6 -12 金融取引 7 17 17 8 8 専門職 47 73 67 57 58 人材派遣 8.5 13.9 10.1 14.5 15.5 レジャー・接客 21 23 39 45 45 政府 11 28 26 1 0 家計調査 July June May(単位:1000人) 労働人口増減 329 81 192 就業者増減 131 407 145 失業者増減 197 -325 46 U‐6失業率(%)* July June May 12.2 12.1 12.2 長期失業者(27週間以上) July June May (単位:1000人) 3,155 3,081 3,374 エコノミスト予想(ロイター調査) 非農業部門雇用者増減 +233,000 民間部門雇用者数 +230,000 失業率 6.1 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours *U6:(完全失業者+縁辺労働者+経済情勢のためにパートタイムで就業している者) /(労働力人口+縁辺労働者)