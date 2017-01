米金融・債券市場＝国債価格上昇、賃金インフレ懸念後退

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*24.00=3.2823% 前営業日終盤 101*01.50=3.3192% 10年債 米東部時間16時58分 100*01.50=2.4943% 前営業日終盤 99*15.00=2.5615% 5年債 米東部時間16時56分 99*26.00=1.6643% 前営業日終盤 99*12.00=1.7562% 2年債 米東部時間13時08分 100*01.50=0.4763% 前営業日終盤 99*30.00=0.5315% 1日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。この日発表された雇用統計を受け、賃 金インフレ高進に関する懸念が和らぐなか、米連邦準備理事会(FRB)による早期利上 げをめぐる思惑が後退した。 今週発表された第2・四半期の国内総生産(GDP)速報値が強い数字となるなか、 市場では経済が勢いを増しているとの見方が台頭。さらに前日の第2・四半期の雇用コス ト指数が5年半ぶりの高い伸びとなったことで、賃金インフレ圧力が強まっているのでは ないかとの観測が浮上した。 ただこの日発表された7月の雇用統計では、時間当たり賃金が0.01ドル増と、小 幅な伸びにとどまった。また、非農業部門の雇用者数は20万9000人増と、伸びが市 場予想の23万3000人より小さかったほか、失業率も6.2%と、前月並みを見込ん でいた予想に反して上昇した。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は 「雇用統計は全体的に非常に前向きな内容だった」とした上で、賃金に関する部分は市場 の沈静化につながるだろうと述べた。 指標10年債 は15/32高。利回りは2.51%と雇用統計前の2. 58%から低下した。 イールドカーブは拡大し、5年債と30年債の利回り格差 は162ベ ーシスポイント(bp)となった。30日には5年ぶり低水準となる149bpに縮小し ていた。 7月は、高利回りを目指したデュレーション長期化の動きに伴い、長期国債が債券市 場でリターンを確保した数少ない銘柄となった。バークレイズによると、償還期限が20 年を超える国債全体のリターンは0.66%と、7月単月では米債券市場で最も良好な成 績となった。 Tボンド先物9月限 は17/32高の137─30/32。 Tノート先物9月限 は20.50/32高の125─08/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.50)