UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが6カ月ぶり高水準

Investing |
(内容を追加しました) ［１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組（７月２９日までの週）によると、ドルの買い越しが増加 し、６カ月ぶりの高水準となった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、２０２億４０００万ドルの買い越し。前週の買い越し額は１４１億２００ ０万ドルだった。ドル買い越しは３週間連続で増加した。 詳細は以下の通り。 円 29Jul2014 week Prior week Long 7,828 11,979 Short 80,897 65,895 Net -73,069 -53,916 ユーロ 29Jul2014 week Prior week Long 56,562 58,142 Short 164,637 146,965 Net -108,075 -88,823 ポンド 29Jul2014 week Prior week Long 75,370 71,792 Short 50,460 44,295 Net 24,910 27,497 スイスフラン 29Jul2014 week Prior week Long 8,665 9,642 Short 20,429 17,022 Net -11,764 -7,380 カナダドル 29Jul2014 week Prior week Long 56,459 62,078 Short 33,768 41,497 Net 22,691 20,581 豪ドル 29Jul2014 week Prior week Long 69,348 72,170 Short 29,742 33,377 Net 39,606 38,793 メキシコペソ 29Jul2014 week Prior week Long 100,551 98,823 Short 23,436 19,689 Net 77,115 79,134 ニュージーランドドル 29Jul2014 week Prior week Long 23,552 26,028 Short 8,263 10,896 Net 15,289 15,132
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
外国為替フォーラム
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文