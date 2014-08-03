〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ４日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時 間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月４日―９日の海外経済指標】 ４日（月） 0130 豪：6月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.4 -0.5 0900 ユーロ圏：6月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） -1.0 -1.0 ５日（火） 0130 豪：6月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） -1.9 -1.911 0145 中国：7月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 54.0 54.0 （速報値） 0800 ユーロ圏：7月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 54.4 54.4 （速報値） 0900 ユーロ圏：6月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.4 0.0 （前年比、％） 1.2 0.7 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.0 （速報値） 1400 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 56.3 56.0 （景気指数） N/A 57.5 1400 米：6月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 0.6 -0.5 1400 米：6月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.7 （速報値） ６日（水） 0600 独：6月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.0 -1.7 0830 英：6月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.6 -1.3 （前年比、％） 2.1 3.7 0830 英：6月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.6 -0.7 （前年比、％） 1.5 2.3 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：6月貿易収支（商務省） （10億ドル） -44.8 -44.4 ７日（木） 0130 豪：7月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 1.2 1.59 失業率（％） 6.0 6.0 0600 独：6月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 1.3 -1.8 0645 仏：6月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -4.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （７／２６までの週、１０００件） 305 302 1900 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 18.5 19.6 ８日（金） 0200 中国：7月貿易統計 輸出（前年比、％） N/A 7.2 輸入（前年比、％） N/A 5.5 貿易収支（10億ドル） N/A 31.6 0600 独：6月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 18.8 0645 仏：6月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 1.0 -1.7 0830 英：6月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.8 -9.2 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 1.4 -3.2 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.5 5.7 （Ｑ1改定） 1400 米：6月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.6 0.5 ９日（土） 0130 中国：7月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.3 （前月比、％） N/A -0.1 0130 中国：7月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月４日―８日の海外行事予定】 ４日（月） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５日（火） 0430 豪：中銀理事会（金利発表） 0530 インド：中銀金融政策決定会合 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 ６日（水） 英：中銀金融政策委員会（７日まで） タイ：中銀金融政策決定会合 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ７日（木） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ８日（金） 特になし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━