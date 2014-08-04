5日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議・閣議後会見 1030 ３０年利付国債(８月債)の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 政策投資銀行 設備投資計画 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●主な決算 ヤマハ発、トヨタ、サッポロＨＤ、出光興産、クボタ、ダイキン、パイオニア、サントリ ー食品 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ４日（月） 海外主要企業決算発表予定 HSBC HOLDINGS PLC H1American International Group Q2 0900 ユーロ圏：6月生産者物価指数（統計局） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５日（火） 海外主要企業決算発表予定 Q3 2014 Walt Disney Company Q2 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0130 豪：6月貿易収支（連邦統計局） 0145 中国：7月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0400 インドネシア：第2四半期ＧＤＰ 0430 豪：中銀理事会（金利発表） 0530 インド：中銀金融政策決定会合 0800 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：7月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：6月小売売上高（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1345 米：7月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：6月製造業新規受注（商務省） 1400 米：6月耐久財受注改定値（商務省） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札