アジア通貨動向（4日）＝上昇、米雇用統計受けた早期利上げ観測の後退で

[シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、大半の通貨が上 昇している。米雇用統計など一連の経済指標を受け、米早期利上げ観測が後退したことが 背景。 インドネシアルピア は、6月の貿易赤字が予想を下回ったほか、7月のイン フレ率が鈍化したことから買いが優勢となっている。 韓国ウォン 、タイバーツ 、マレーシアリンギ もショート カバーで上昇している。 7月の米雇用統計で、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回り、失業率が予想 に反して上昇したことを受け、ドルは主要通貨に対して軟調となっている。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジィ氏は、米ドルはア ジア通貨に対して、直近レンジ内で安値を再び試すだろう、との見方を示した。また、最 近のアジア通貨の下げは行き過ぎだ、との見方を示した。 先週、大半のアジア通貨は、米雇用統計が強い数字になり、早期利上げ観測が高まる との見方から、下落していた。 インドネシアの6月の貿易収支は、3億0500万ドルの赤字となった。ただ、赤字 幅はアナリスト予想(3億9000万ドル)を下回った。また、7月の消費者物価指数( CPI)は前年同月比4.53%上昇し、6月の6.7%から鈍化し、エコノミスト予想 の4.6%も下回った。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 102.64 102.61 -0.03 Sing dlr 1.2461 1.2463 +0.02 Taiwan dlr 29.982 30.069 +0.29 Korean won 1032.60 1037.10 +0.44 Baht 32.14 32.25 +0.34 Peso 43.69 43.77 +0.18 Rupiah 11725.00 11775.00 +0.43 Rupee 60.97 61.18 +0.34 Ringgit 3.1995 3.2120 +0.39 Yuan 6.1772 6.1798 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.64 105.28 +2.57 Sing dlr 1.2461 1.2632 +1.37 Taiwan dlr 29.982 29.950 -0.11 Korean won 1032.60 1055.40 +2.21 Baht 32.14 32.86 +2.24 Peso 43.69 44.40 +1.61 Rupiah 11725.00 12160.00 +3.71 Rupee 60.97 61.80 +1.36 Ringgit 3.1995 3.2755 +2.38 Yuan 6.1772 6.0539 -2.00