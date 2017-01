UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、早期利上げ観測後退で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*19.00=3.2905% 前営業日終盤 101*24.00=3.2823% 10年債 米東部時間17時05分 100*04.00=2.4853% 前営業日終盤 100*01.50=2.4943% 5年債 米東部時間17時05分 99*28.00=1.6512% 前営業日終盤 99*26.00=1.6643% 2年債 米東部時間16時17分 100*02.00=0.4683% 前営業日終盤 100*01.50=0.4763% 4日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測が後退 したことを受け、国債価格が上昇した。 国債価格は1日の7月の雇用統計発表を受け上昇。この日の取引では3年債から7年 債を中心とした中期債のほか、長期債も上昇した。 ボヤ・インベストメント・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ジェイク・ ロウワリー氏は、「中期債価格は前営業日に続き上昇した。前週の米連邦公開市場委員会 (FOMC)声明、および(7月雇用統計で示された)失業率の上昇は、市場では落ち着 いて受け止められているようだ」とし、「当面はボラティリティーが低い状況が続く」と の予想を示した。 1日実施のロイター調査では、FRBは2015年下半期より前にゼロ金利政策を解 除しないとの見方が示されている。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は、米FRBの利上げ前倒しに対する圧力はほとんど見られないが、これに対し、 欧州では失業率が依然として高く、成長も鈍い状態が続いていると指摘。 「ユーロ圏の現況は、米国の2008年、09年頃の状況に似ている」とし、「欧州 中央銀行(ECB)は少なくとも向こう2、3年はアクセル全開で成長加速を支援すると 見られる。こうしたなかECBが超低金利政策を維持すれば、(金利差により)米金利に も影響が出てくる」との見方を示した。 この日の取引で独10年債 利回りは1.14%近辺で推移。米10年 債利回りの約半分の水準となっている。 終盤の取引で、10年債 は5/32高。利回りは2.49%と、前週末 の2.495%から低下した。30年債 は3/32高、利回りは3.29% 。 中期債では7年債 が4/32高。利回りは2.14%と、前週末の2.1 5%から低下した。 前出のボヤ・インベストメントのロウワリー氏は、長期債に対する需要がこのところ 減退していると指摘。「これまでは30年債に対し、外国中央銀行や大規模マネーマネジ ャーからと見られる強い引き合いがあったが、ここ数週間はこうした需要が鈍っている」 と述べた。 Tボンド先物9月限 は5/32高の138─3/32。 Tノート先物9月限 は4/32高の125─12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)