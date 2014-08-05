6日の国内・海外経済指標と行事予定

(追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 6月景気動向指数 ●決算 三井物産、伊藤忠、サントリーＨＤ、ＮＴＴ、ルネサス、国際石油開発、三井不動産、ア サヒＧＨＤ、キリンＨＤ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ５日（火） 海外主要企業決算発表予定 Q3 2014 Walt Disney Company Q2 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0800 ユーロ圏：7月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：7月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：6月小売売上高（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：7月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1345 米：7月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：7月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：6月製造業新規受注（商務省） 1400 米：6月耐久財受注改定値（商務省） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 ６日（水） 英：中銀金融政策委員会 - （７日まで） 海外主要企業決算発表予定 STANDARD CHARTERED PLC H1 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0600 独：6月鉱工業受注（経済技術省） 0830 英：6月製造業生産（国立統計局） 0830 英：6月鉱工業生産（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：6月貿易収支（商務省） 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件