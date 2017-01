アジア通貨動向（5日）＝上昇、米債利回りの低下で

[シンガポール 5日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、米国債利回りの 低下を受け、より高いリターンを求める投資家の資金が流入し、大半の通貨が上昇した。 インドネシアルピア は上昇。5日発表の第2・四半期の国内総生産(GDP )は伸び率が前年同期比5.12%となり、2009年第4・四半期以来の低い伸びとな ったものの、値を上げた。 フィリピンペソ は、インフレ率が3年ぶりの高い水準にあることを背景に 、中銀が9月にもさらなる利上げを実施するとの憶測が広がり上昇した。 また、マレーシアリンギ には海外ファンドの買いが入った。 1日発表の米雇用統計が予想を下回ったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)に よる早期利上げ観測が後退し、米債利回りは全般的に低下。また、マークイット/HSB Cが発表した7月の中国サービス部門購買担当者景気指数(PMI)は、2005年11 月の調査開始以降の約9年間で最低水準となった。 ただアナリストらは、投資家がこうした指標を材料視せず、米債利回りの低下がさら なる資金流入を促すと分析している。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.50 102.57 +0.07 Sing dlr 1.2442 1.2462 +0.16 Taiwan dlr 29.988 30.040 +0.17 Korean won 1029.90 1033.50 +0.35 Baht 32.09 32.17 +0.26 Peso 43.55 43.73 +0.41 Rupiah 11685.00 11753.00 +0.58 Rupee 60.83 60.93 +0.16 Ringgit 3.1850 3.2020 +0.53 Yuan 6.1750 6.1785 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.50 105.28 +2.71 Sing dlr 1.2442 1.2632 +1.53 Taiwan dlr 29.988 29.950 -0.13 Korean won 1029.90 1055.40 +2.48 Baht 32.09 32.86 +2.42 Peso 43.55 44.40 +1.95 Rupiah 11685.00 12160.00 +4.07 Rupee 60.83 61.80 +1.59 Ringgit 3.1850 3.2755 +2.84 Yuan 6.1750 6.0539 -1.96