UPDATE 1-米製造業新規受注、6月は予想上回る1.1％増

(内容を追加しました) [ワシントン 5日 ロイター] - 米商務省は5日、6月の米製造業新規受注を発 表した。 *6月の米製造業新規受注は前月比1.1%増、予想の0.6%増を上回る *前月の0.6%増(下方修正)から加速、製造業活動の活性化を示唆 *輸送機器を除く新規受注は1.1%増と2013年7月以来の大幅な伸び、一次金 属・電気機器などの増加が後押し *耐久財受注残は1.0%増、過去15カ月のうち14カ月は増加 *耐久財は1.7%増、前月の0.9%減から反転 *輸送機器を除く耐久財は1.9%増、前月の0.1%減から反転 *航空機除く非国防資本財は3.3%増、前月の1.4%減から反転 *総在庫は0.3%増、前月の0.8%増から鈍化 *総出荷は0.5%増、前月の0.1%減から反転 *対出荷在庫比率は1.31、前月から横ばい ORDERS-PCT CHANGES: June May April New Orders 1.1 -0.6 0.8 Ex-Transportation 1.1 -0.2 0.6 Ex-Defense 1.0 unch unch Manufacturing with unfilled orders 2.7 -1.6 1.1 Durables 1.7 -0.9 0.9 Primary Metals 0.9 2.6 0.6 General Machinery 2.9 -1.0 -2.4 Computers/Electronics 2.9 -1.3 -1.8 Electrical Equipment Appliances 5.5 -3.7 1.0 Transport Equipment 1.3 -2.6 1.8 NonDefense aircraft 8.4 -2.9 -7.4 Defense aircraft 11.0 17.3 15.0 Ships/boats -28.8 -63.7 55.6 NonDurables 0.6 -0.2 0.7 Computers and related products 0.2 13.4 5.1 Motor vehicles/parts -1.9 1.7 -0.6 NonDefense Cap 3.4 -2.3 -0.6 NonDefense Cap ex aircraft 3.3 -1.4 -1.1 Defense Cap 6.9 -24.0 38.3 Durables Ex-Transport 1.9 -0.1 0.4 Durables NonDefense 1.5 0.2 -0.8 Unfilled-Durables 1.0 0.7 0.9 SHIPMENTS-PCT CHANGES: June May April Total 0.5 -0.1 0.4 Durables 0.4 unch 0.1 NonDefense Cap ex aircraft -0.3 0.1 -0.3 INVENTORIES-PCT CHANGES: June May April Total 0.3 0.8 0.5 Computers and related products -0.3 -2.1 -0.3 Motor vehicles and parts 1.0 -0.6 0.4 ORDERS-BLNS OF DLRS: June May April New Orders 503.238 497.544 500.321 Ex-Transportation 427.499 422.796 423.598 Ex-Defense 489.836 484.789 484.948 Manufacturing with unfilled orders 178.896 174.172 177.010 Durables 242.370 238.337 240.481 Primary Metals 27.693 27.455 26.753 General Machinery 37.575 36.509 36.873 Computers/Electronics 22.486 21.849 22.136 Electrical Equipment Appliances 10.884 10.320 10.713 Transport Equipment 75.739 74.748 76.723 NonDefense aircraft 16.411 15.141 15.594 Defense aircraft 6.012 5.418 4.619 Ships/boats 1.398 1.963 5.413 NonDurables 260.868 259.207 259.840 Computers and related products 2.683 2.677 2.361 Motor vehicles/parts 45.946 46.839 46.044 NonDefense Cap 83.398 80.658 82.569 NonDefense Cap ex aircraft 71.500 69.237 70.221 Defense Cap 10.405 9.733 12.807 Durables Ex-Transport 167 164 164 Durables NonDefense 229 226 225 Unfilled-Durables 1098.512 1088.072 1080.702 SHIPMENTS-BLNS DLRS: June May April Total 499.828 497.309 497.946 Durables 238.960 238.102 238.106 NonDefense Cap ex aircraft 68.108 68.280 68.225 INVENTORIES-BLNS DLRS: June May April Total 653.775 651.939 646.456 Computers and related products 4.567 4.583 4.682 Motor vehicles and parts 26.587 26.312 26.460 INVENTORIES/SHIPMENTS RATIO: June May 1.31 1.31 PREVIOUSLY REPORTED PERCENT CHANGES: June May Apr Factory Orders N/A -0.5 0.8 Durable Goods 0.7 -1.0 0.9