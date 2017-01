米金融・債券市場＝国債価格上昇、ウクライナ情勢などで安全買い

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時28分 101*20.00=3.2888% 前営業日終盤 101*19.00=3.2905% 10年債 米東部時間16時28分 100*03.00=2.4889% 前営業日終盤 100*04.00=2.4853% 5年債 米東部時間16時26分 99*25.50=1.6676% 前営業日終盤 99*28.00=1.6512% 2年債 米東部時間16時24分 100*02.00=0.4683% 前営業日終盤 100*02.00=0.4683% 5日の米金融・債券市場では、ウクライナ問題などに対する懸念から安全資産として の米国債に買いが入り、国債価格がおおむね上昇した。 朝方発表された7月の米ISM非製造業総合指数(NMI)が2005年12月以来 の高水準となったことで国債価格は下落。 ただその後、ロシアと西側諸国との間の緊張が一段と高まっていることに加え、原油 などの商品価格の下落、アルゼンチンの債務問題などが意識され、国債価格は上昇した。 終盤の取引で30年債 は10/32高。利回りは3.28%と、前日終 盤の3.29%から低下した。同利回りは米経済指標を受け、朝方の取引で一時3.33 %まで上昇していた。 10年債 は3/32高。利回りは2.48%と、前日の2.49%から 低下した。 Tボンド先物9月限 は9/32高の138─12/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32高の125─12.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.25)