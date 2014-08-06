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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月６日―８月１３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ６日（水） 0600 独：6月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.0 -1.7 0830 英：6月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.6 -1.3 （前年比、％） 2.1 3.7 0830 英：6月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.6 -0.7 （前年比、％） 1.5 2.3 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：6月貿易収支（商務省） （10億ドル） -44.7 -44.4 ７日（木） 0130 豪：7月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 1.2 1.59 失業率（％） 6.0 6.0 0600 独：6月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 1.3 -1.8 0645 仏：6月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -4.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （７／２６までの週、１０００件） 305 302 1900 米：6月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 18.55 19.6 ８日（金） 0200 中国：7月貿易統計 輸出（前年比、％） N/A 7.2 輸入（前年比、％） N/A 5.5 貿易収支（10億ドル） N/A 31.6 0600 独：6月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 18.8 0645 仏：6月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 1.0 -1.7 0830 英：6月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.8 -9.2 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 1.4 -3.2 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.5 5.7 （Ｑ1改定） 1400 米：6月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.6 0.5 ９日（土） 0130 中国：7月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.3 （前月比、％） N/A -0.1 0130 中国：7月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.1 １１日（月） 特になし １２日（火） 0900 独：8月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 27.1 （現況指数） N/A 61.8 1130 米：7月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1800 米：7月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A 71.0 １３日（水） 0530 中国：7月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） N/A 9.2 0530 中国：7月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） N/A 12.4 0530 中国：1─7月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） N/A 17.3 0530 仏：7月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.6 0600 独：7月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.8 （速報値） 0830 英：4─6月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） N/A 6.5 0900 ユーロ圏：6月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A 0.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：7月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.3 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.4 1400 米：6月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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