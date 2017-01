アジア通貨動向（6日）＝総じて下落、ウクライナ情勢への懸念が圧迫

[シンガポール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は総じて下落。堅調な 米指標でドルが上昇したうえ、ウクライナ情勢への懸念でリスク志向が後退した。 マレーシアリンギ は6月の貿易統計が嫌気されて下落。 韓国ウォン はノンデリバラブルフォワードの取引がオーバーナイトで軟調 に推移しており、その流れを引き継いだ。全般的なドル高基調に加え、国債先物の取引で 海外勢が売りを出したことが圧迫した。 インドネシア では株安と国債価格の下落を背景に、ルピアが下落。 フィリピンペソ は資本流出と企業のドル需要が圧迫。タイバーツ も、中央銀行の金融政策決定を控えて小幅安で推移している。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.55 102.59 +0.04 Sing dlr 1.2485 1.2475 -0.08 Taiwan dlr 29.997 30.045 +0.16 Korean won 1034.10 1028.20 -0.57 Baht 32.17 32.13 -0.12 Peso 43.71 43.57 -0.32 Rupiah 11760.00 11695.00 -0.55 Rupee 61.18 60.85 -0.55 Ringgit 3.1990 3.1875 -0.36 Yuan 6.1687 6.1708 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.55 105.28 +2.66 Sing dlr 1.2485 1.2632 +1.18 Taiwan dlr 29.997 29.950 -0.16 Korean won 1034.10 1055.40 +2.06 Baht 32.17 32.86 +2.14 Peso 43.71 44.40 +1.57 Rupiah 11760.00 12160.00 +3.40 Rupee 61.18 61.80 +1.01 Ringgit 3.1990 3.2755 +2.39 Yuan 6.1687 6.0539 -1.86