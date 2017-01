再送-UPDATE 1-米貿易赤字、6月は5カ月ぶり低水準　石油輸入減少

(本文の体裁を整えて再送します) [ワシントン 6日 ロイター] - 米商務省は6日、6月の貿易統計を発表した。 *6月の米貿易赤字は415億ドルに縮小、予想の447億ドルより少なかった。 *貿易赤字は1月以来5カ月ぶりの低水準で、貿易が予想以上に第2・四半期の経済 成長の重荷とならないことを示す。 *石油輸入、2010年11月以来約3年半ぶりの低水準に減少。 *5月の貿易赤字は、444億ドルから447億ドルに修正。 *6月の貿易赤字、政府が先週発表した第2・四半期国内総生産(GDP)速報値の 推計より大幅に少なく、GDP上方修正の可能性を示す。 *輸入の減少幅、1年ぶりの大きさ。 *石油赤字、2009年5月以来の低水準。国内エネルギーブームで海外への石油依 存度低下。 *食品輸入、過去最高を記録。 *輸出が過去最高。自動車・部品・エンジンが大幅に伸び、消費財輸出とともに過去 最高。 *輸出増、年内の経済成長見通しに幸先の良い兆候。 *カナダへの輸出、過去最高。 貿易統計の詳細は以下のとおり。 Trade in goods and services on balance of payments basis, (seasonally adjusted, in billions of dollars). June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Balance -41.54 -44.66 -260.05 -36.55 -242.75 Exports 195.86 195.60 1,158.96 190.37 1,127.75 Imports 237.40 240.26 1,419.01 226.92 1,370.49 Trade in goods and services on balance of payments basis, (seasonally adjusted percent changes). June May June14/13 Exports 0.1 1.1 2.9 Imports -1.2 -0.1 4.6 Breakdown of goods and services on a BOP basis (seasonally adjusted, in billions of dollars). TRADE BALANCE June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Goods -60.29 -63.32 -371.59 -54.97 -354.64 Services 18.75 18.65 111.53 18.42 111.90 EXPORTS June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Goods 136.87 136.74 808.34 133.34 787.59 Services 58.99 58.86 350.62 57.02 340.15 IMPORTS June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Goods 197.16 200.05 1,179.92 188.32 1,142.24 Services 40.25 40.21 239.09 38.60 228.26 Trade in goods on a Census basis, seasonally adjusted. Billions of dlrs: June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Balance -59.47 -62.24 -364.54 -53.57 -348.10 Petroleum -14.66 -15.17 -105.30 -17.93 -125.70 Nonpetrol -44.82 -47.07 -259.25 -35.64 -222.40 Net Adjusts. -0.81 -1.08 -7.04 -1.41 -6.54 Exports 135.54 135.67 801.68 132.71 781.38 Imports 195.02 197.91 1,166.22 186.28 1,129.48 Petroleum 27.39 28.33 177.74 29.41 187.25 Nonpetrol 167.63 169.58 988.49 156.87 942.22 Net Adjusts. 2.14 2.15 13.70 2.04 12.76 Seasonally adjusted in millions of dollars EXPORTS-Mln Dlrs: June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Capital Goods 45,677 45,644 271,579 45,628 265,554 Autos/Parts 13,654 13,491 77,132 12,650 75,254 Civ.Aircraft 5,098 4,585 27,522 N/A 25,390 IMPORTS-Mln Dlrs: June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Capital Goods 49,363 49,622 289,567 46,006 273,957 Autos/Parts 27,466 28,540 160,452 25,598 150,207 Civ.Aircraft 1,357 1,364 8,177 N/A 6,395 N/A - not available Unadjusted Census basis, in millions of dollars. EXPORTS June May Jan-Jun14 Jan-Jun13 Agricultural 11,036 11,783 75,855 67,987 Manufacturing 102,537 102,837 591,166 588,579 Advanced Tech. 28,395 27,616 161,946 155,682 IMPORTS June May Jan-Jun14 Jan-Jun13 Agricultural 9,522 9,732 56,835 54,200 Manufacturing 162,643 165,074 929,980 891,641 Advanced Tech. 35,845 35,200 197,155 190,343 EXPORTS BY COUNTRY/REGION, UNADJUSTED (PCT CHANGE) June Canada 0.6 Mexico -4.3 EU 1.4 China 1.4 Japan 3.9 South/Central America -1.4 Brazil -2.6 OPEC -9.0 IMPORTS BY COUNTRY/REGION, UNADJUSTED (PCT CHANGE) June Canada 0.3 Mexico -1.2 EU -2.1 China 3.7 Japan 4.9 South/Central America -2.9 Brazil 6.0 OPEC -8.4 TRADE BALANCE June May Jan-Jun14 Jun13 Jan-Jun13 Canada -2,744 -2,815 -16,731 -1,618 -15,411 Mexico -4,923 -4,339 -25,643 -4,941 -27,832 EU -11,226 -12,341 -66,982 -7,479 -58,147 China -30,058 -28,770 -155,217 -26,668 -147,905 Japan -5,418 -5,108 -33,031 -5,585 -36,532 Newly Industrial- ized Countries 829 -267 6,850 1,739 7,250 South Korea -1,874 -2,677 -11,009 -1,646 -11,047 Taiwan -1,329 -1,154 -6,810 -1,151 -5,602 South/Central America 3,306 3,167 15,507 2,648 10,105 Brazil 904 1,147 7,417 1,547 7,858 OPEC -3,860 -4,163 -32,618 -5,645 -33,257 Table lists trade balances only for selected countries Volume of U.S. energy-related crude and petroleum product imports (unadjusted, in millions of barrels): June May Jun13 267.2 279.6 291.6 Value of U.S. crude and petroleum product imports (unadjusted, in billions of dollars): June May Jun13 26.60 27.96 28.75 U.S. oil import price per barrel (unadjusted, unit price in dollars): June May Jun13 96.41 96.12 96.87