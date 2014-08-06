米国株式市場＝横ばい、ウクライナ情勢の緊張で上値重い

［ニューヨーク ６日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル） 終値（非公式） 16443.34（＋13.87） 前営業日終値 16429.47（‐139.81） ナスダック総合 終値（非公式） 4355.05（＋2.21） 前営業日終値 4352.84（‐31.05） Ｓ＆Ｐ総合５００種 終値（非公式） 1920.24（＋0.03） 前営業日終値 1920.21（‐18.78） ６日の米国株式市場はほぼ変わらず。ウクライナ情勢の緊張が相場の上値を抑える格 好となった。 ダウ工業株３０種 は１３．８７ドル（０．０８％）高の１万６４４３．３４ド ル。 ナスダック総合指数 は２．２１ポイント（０．０５％）高の４３５５．０５ 。 Ｓ＆Ｐ総合５００種 は０．０３ポイント（０．００％）高の１９２０．２４。