UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ウクライナ懸念で安全買い

(内容を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*00.50=3.2684% 前営業日終盤 101*21.50=3.2864% 10年債 米東部時間17時05分 100*08.50=2.4690% 前営業日終盤 100*03.00=2.4889% 5年債 米東部時間17時05分 99*29.00=1.6446% 前営業日終盤 99*25.75=1.6660% 2年債 米東部時間14時43分 100*02.50=0.4603% 前営業日終盤 100*02.00=0.4683% 6日の米金融・債券市場では、ウクライナ問題をめぐる緊張の高まり受け国債価格が 一時大きく上昇し、10年債利回りは一時2.43%と、5月28日以来の低水準をつけ た。ただその後は米株式市場の動向に歩調を合わせるように価格は上げ幅を縮小した。 終盤の取引で10年債 は3/32高、利回りは2.47%で推移してい る。30年債 は2/32高、利回りは3.27%。 USバンク・ウエルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマ ン氏は、「世界的に米国債を含む債券に安全資産としての買いが入っている」としている 。 北大西洋条約機構(NATO)はこの日、ウクライナ東部の国境に約2万人のロシア 軍が集結したとする声明を発表。これを受け、欧州、およびロシアで株価が下落するなど の動きが出た。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドの共同マネジャー、ウィ ルマー・スティス氏は、「市場関係者は、ロシアがウクライナに対し一段と攻撃的になる とのシナリオを念頭に置いている」と指摘。 「独10年債利回りが1.1%近辺にあることを踏まえると、利回りが2.44%の 米10年債は非常に魅力的な投資先となっている」とし、欧米の金利差が拡大するとの思 惑も、米国債の魅力につながっているとの見方を示した。 Tボンド先物9月限 は4/32高の138─16/32。 Tノート先物9月限 は3.5/32高の125─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.50)